郭國文批政治訂單 謝龍介嗆不懂農業

2019年02月13日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南立委補選參選人郭國文12日上午發表農業政見，國策顧問「崑濱伯」黃崑濱等人出席相挺，會中郭國文暗批對手國民黨台南市議員謝龍介將農產品行銷大陸的作法是「政治訂單」。謝龍介則回批郭國文不懂農業，「他（郭國文）的說法讓很多農民聽到會很傷心！」

郭國文指出，去年農委會統計2016年台灣芒果銷往大陸有2101公噸，日本僅有627公噸，但是日本每公噸價位高達8441美元，價差是大陸每公噸價位2526美元的3.4倍多，說明水果銷售大陸越多單價越低，農民賺得越少。

郭國文強調，世界市場才是應該去爭取的目標，選擇高單價、市場穩固、合作期間長久的「市場單」，而不是以政治目的為出發點的「政治單」。他也提出農業政見，包括強化冷鏈設備系統，拓展外銷高單價市場、輔導農民從事農產再製加工，維持與提高農產品價格、提高農民自銷宅配比例，媒合公私部門以水果作為伴手禮，幫助農民收入加倍。

謝龍介則批評郭國文不懂農業，有心幫農民做事都是好事，但請他多用功點，台灣芒果外銷日本單價高，是因必須經蒸熱處理，成本過高，且日本通常只收頂級品，次級品拒收，以致一盒5公斤芒果，裡面僅9、10顆；大陸接受重量較輕的次級品，同樣一盒5公斤芒果，就能賣13、14顆到大陸。謝強調，他幫農民找大通路「是『賣辦』不是『買辦』！」要郭別再把他抹紅了。

(中國時報)