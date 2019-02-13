愛情來了 高雄新春結婚對數倍增

2019年02月13日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「愛情產業鏈」成為高雄代名詞，儘管相關建設還未做出實質成績，港都卻已「春意盎然」；高市民政局統計，今年春節從除夕到初五登記結婚共70對，比去年33對、前年36對幾乎呈現倍數成長，讓愛情春天從高雄出發。

鄭先生、楊小姐在楠梓區戶政事務所登記結婚，倆人都在北部工作，雖然已經辦完婚宴，但一直找不到時間登記，問遍台北、桃園、屏東、台東、彰化各地戶政事務所，春節期間均暫停結婚登記服務，只有高雄主打愛情產業，戶所過年不打烊。

另一對登記結婚的張先生、歐小姐，則是因女方南漂回高雄，丈夫毅然辭去北部穩定工作，一起回到高雄完婚，戶籍也遷至三民區，倆人愛情長跑12年之後，今年選在高雄落地生根，歡慶愛情開花結果，並希望未來工作也能發大財。

高市民政局長曹桓榮說，愛情產業是市長韓國瑜重要政見，各相關局處各自努力落實，民政局為了讓愛情魔力持續發威，今年將在愛河旁舉辦高雄市市民集團婚禮，以及多場單身聯誼活動，相關訊息可上民政局網站查詢。

(中國時報)