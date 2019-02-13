鼎泰豐徵百人 月薪34K起
餐飲企業鼎泰豐以小籠包聞名全球，春節後再次與台北市就業服務處合作擴大招募百人，活動於16日（星期六）上午10時至下午4時於台北市政府中庭舉行，採現場直接面試，初次任用時薪最高達200元，月薪34K起跳，高薪資估將吸引大批求職者前來。
北市就服處表示，與鼎泰豐長期合作徵才活動，鼎泰豐除了提供領先業界的薪資與員工福利外，更有完整的員工教育訓練制度及暢通的晉升管道。尤其是最具特色的「小老師」制度，由資深員工引領新進人員，學習餐飲服務技巧，強化從業人員就業競爭力。
此外，鼎泰豐全台共計有10家分店，光是台北就有7個據點，這次共招募7類職類，包括餐飲服務專員（含國際組）、收銀專員、餐飲工讀生、點心學員、料理廚師、傳菜品檢員、洗碗作業員，總計100個工作機會，初次任用時薪最高可達200元，月薪起薪34K以上。
北市就服處提醒，民眾有意應徵可事先做好面試求職準備、合宜的服裝儀容，面試時展現積極誠懇的態度，保持親切自然的笑容，皆可以為面試加分，提高錄取機會。
值得一提的是，就業服務處招募人才活動年後即將展開，2月22日（星期五）在台北青年職涯發展中心舉辦中型徵才活動，15家廠商，540個工作機會；3月23日（星期六）在花博爭艷館舉辦「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會，204家廠商，提供上萬個工作機會。
(中國時報)
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