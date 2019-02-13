轉角停車擋道 住戶求助交局反遭嗆

2019年02月13日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園區中正名人巷社區因地下室車道口緊鄰十字路口，轉角又有住戶臨停擋住視線，不時發生碰撞，險象環生，住戶求助交通局長劉慶豐，竟遭嗆：「乞丐趕廟公」，讓住戶氣得痛罵罔顧專業，劉喊冤稱沒有這樣說，強調完全憑專業，禁得起考驗。

中正名人巷社區的管委會陳姓監委指出，社區車道出入口緊鄰桃園區大連三街和正康四街，本就屬交通繁忙要道，但僅有2線、路幅狹窄，住戶車輛從地下道上來，就算再慢、再小心，但因右邊轉角住戶停車擋住視線，仍不時和對向車發生碰撞，小則互相和解了事、大則騎士被撞飛送醫，132戶住戶都膽戰心驚。

陳姓監委表示，十字路口3個轉角都已畫設紅線，唯有出車道右手邊住戶未畫設，不但其他轉角3戶不滿覺得自己是二等公民，若轉角停車，鄰近學童都得行走在馬路上、與車爭道，險象環生。求助交通局長劉慶豐，劉不但看都不看整疊資料，還辱他們是「乞丐趕廟公」，最後甚至開出條件，要他們移除路口電線桿就幫忙畫設紅線，讓住戶感到心寒，遇到人就轉彎，痛斥不懂將心比心，質疑專業可以交換嗎？ 劉慶豐解釋台灣是左駕，車道出來可以看到左側來車、右側則有車道相隔，視線沒有問題，再三澄清執行公務要接地氣，強調會勘後達成共識增設反光鏡跟警示，桃園區公所也幫忙施作，安全無虞，憑專業當場拒絕，但絕無出言不遜。

(中國時報)