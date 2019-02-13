松柏嶺受天宮挑米糕桃 19日登場

2019年02月13日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

全國玄天上帝信仰中心、南投縣名間鄉松柏嶺受天宮的年度盛事「挑米糕桃」傳統民俗，今年以「受天上元桃喜鬧元宵」為主題，將於19日下午1時30分登場；想要挑米糕桃遊大街及擲米糕吃平安，可上受天宮官網報名。

南投縣副縣長陳正昇表示，受天宮是聞名海內外的宗教聖地，每年在元宵節舉辦挑米糕桃、擲米糕桃吃平安，吸引來自全國各地的信眾參與，傳承宗教文化。

受天宮主委許瑞斌表示，平安米糕桃源於當地庄民為答謝玄天上帝庇佑，先行在家裡做好米糕桃，挑到廟埕敬神的習俗；受天宮從1997年起舉辦「吃平安米糕桃」活動，已是全國知名元宵節慶典，往年都委託松嶺鬥茶協會籌辦，今年改由受天宮自辦，米糕桃總重8888台斤，希望信眾平安健康、一路發。

今年「挑米糕桃遊大街限額260人（網路報名230名，現場報名30名）；「擲米糕吃平安」限額200人參與（現場報名100名、網路報名100名）；當晚舉辦元宵祈福晚會並發送限量桃喜小燈籠。

(中國時報)