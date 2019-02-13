永安宮修門神彩繪 重現大師風華
永安宮廟門彩繪共有6幅，圖為虎邊側門進茶獻果的宮娥。（莊曜聰攝）
台南白河永安宮有6扇廟門上有已故知名民俗畫師潘麗水的門神畫作，在約50年前宮廟改建時安上，是潘麗水在高峰期的創作，2017年被台南市府公告為一般古物，因長期日曬劣化狀況頗為嚴重，去年先由南藝大團隊以X光機進行「健檢」並簡單補強，今年南市文資處向文化部爭取經費修復，但屆時廟門要整個拆下，廟方還在想方法因應，希望能順利完成，重現大師風華。
白河永安宮主委楊耀崑表示，在1970年建廟時，廟方請來潘麗水繪製1組6件的門神彩繪，包含中門的傳統門神「尉遲恭」、「秦瓊」，右側龍邊側門持簪花進爵的太監，以及左側虎邊進茶獻果的宮娥，門神的儀態栩栩如生、神氣活現，衣裝紋飾描繪的十分細緻，可看出大師潘麗水在全盛時期華麗又細膩的畫風。
由於廟門面向東方，長時間受日光曝曬，加上環境因素及外力影響，門神彩繪出現黃化、起甲與剝落等劣化狀況，之前廟方曾自行聘請雲科大教授曾永寬協助提出管理維護計畫，採現地保存方式，去年南市文資處補助南藝大團隊進行「健康檢查」，以XRF設備替門神彩繪照X光，確認損壞狀況並提出評估，也對劣化嚴重的部位做加固補強。
楊耀崑指出，透過文資處向中央爭取，預計有160餘萬元補助，加上廟方出資部分，將在今年修復，讓大師作品重生，但整修工程無法現地進行須拆廟門，工程頗浩大，還要研議何時進行。
(中國時報)
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