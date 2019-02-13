韓國瑜看好書 推薦嚴長壽著作
高雄市長韓國瑜選前拋出「每月好書」構想，12日他推薦嚴長壽的《在世界地圖上找到自己》，因書中開宗明義寫到：「台灣必須打開大門，與世界做朋友」，韓國瑜認為符合高雄處境，未來不該有圍牆，盼市民都能閱讀，一起打開心靈。
韓國瑜在北農總經理任內鼓勵員工多讀書，12日他與文化局舉辦「市長推薦、每月好書」記者會，他說，選後過多重心放在拚經濟、賺大錢，但其實心靈層面也非常重要，因此希望培養市民讀好書習慣，增厚文化底蘊，讓高市徹底轉換。
他說，第1本推薦書選定嚴長壽《在世界地圖上找到自己》，因書中寫到：「此時此刻的台灣正處在懸崖邊緣，若無法奮力翻身，會繼續往下沉淪，必須認清自己、定位自己的優勢，打開大門，與世界做朋友」，高雄處境與這些警語非常接近。
文化局代理局長王文翠指出，將來每月都會推薦1本好書，內容涵蓋各種類別，且為鼓勵閱讀，每月將辦閱讀心得徵文活動，找專業國文老師評審，第1名3萬元、第2名2萬元、第3名共10位各1萬元獎金，設籍高雄、在高雄就學、就業者均可參加。
相關辦法公布於高雄市立圖書館臉書及官網，高市圖館長潘政儀表示，各分館原有100多本《在世界地圖上找到自己》館藏，為了活動特別添購150本，14日將正式上架，17日下午2點更在市圖總館7樓舉辦導讀會，歡迎參加。
(中國時報)
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