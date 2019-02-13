元宵賞天燈 千禧號停泊基隆港
台灣人愛郵輪，旅客量排名亞洲第二！國際郵輪協會預估，2019年全球遊輪旅客將突破3千萬人次，其中亞洲占比將提高至1/3，而台灣在亞洲遊輪旅客數量成長快速，2017年占比達到7.6％，躋身亞洲第二，2018年的遊輪旅客也突破120萬人次。業者透露，甫經重新裝潢的豪華郵輪千禧號便將在元宵節泊基隆港，帶來2000位遊客來台賞天燈。
因為郵輪旅遊大部分的時間都在船上，為了搶食這塊大餅，各船隊無不在船隻的設備及服務上費盡心思，近年來最引人矚目的就是名人遊輪（Celebrity Cruises）！過去幾年積極布局旅遊事業的麗寶集團，將觸角延伸至此，旗下的麗寶旅遊喜泰旅行社便在2018年成為Celebrity Cruises 名人遊輪台灣區唯一代理以及皇家加勒比國際遊輪優先代理，正式跨足遊輪旅遊市場。
其中Celebrity Cruises名人遊輪，目前共有13艘，包含千禧、極致、遠征、愛極等四大系列，其中愛極系列的愛極號還得過多項國際大獎。
值得注意的是，千禧系列的千禧號於2019年初重新裝修完畢，排水量9,100噸，可以載客2,158人、船員997人，今年上半年在台灣將有幾次的靠港航次，如2月19日便將乘載著約2000多名來自世界各地的遊客，停泊基隆港，下船去平溪賞天燈。
(中國時報)
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