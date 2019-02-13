人孔蓋又露臉 好清淤防氣爆

2019年02月13日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣新豐鄉新興路近明新科技大學一帶馬路，除夕凌晨突然驚傳氣爆，馬路被炸出一個大洞，當下警、消馳援，幸未釀災，新竹縣政府12日召開主管會報，工務處長羅昌傑表示，將協調公路總局新竹工務段使已埋沒的雨水下水道人孔蓋重見天日，方便清淤及維護，避免沼氣蓄積。

氣爆意外發生在除夕凌晨，當時接近1點許，不少住戶、用路人目擊氣爆現場，馬路被炸出1個洞，當下警察局、消防局、工務處、新竹瓦斯公司均到場查看，縣長楊文科也在當天上午前往會勘，而新竹瓦斯公司總經理黃俞昌表示，瓦斯爆炸為5至15萬ppm，除夕新豐氣爆現場測得的甲烷濃度只有5千多ppm，因此排除瓦斯爆炸。

羅昌傑表示，4日氣爆以沼氣蓄積導致的可能性最大，因此會和新豐鄉公所、公路局配合，儘快做好人孔提昇和清淤的工作。羅昌傑也指出，新竹工務段執行台一線路平方案，將8個直徑60公分的人孔蓋埋在柏油路內，導致清理不易、沼氣蓄積，若遇上過年拜拜金紙火苗，容易發生意外，因此也將協調公路總局協助，使人孔蓋重見天日，方便清淤、維護。

由於新豐鄉新興路3年前也曾發生氣爆事件，楊文科12日也指示工務處、新竹瓦斯公司加強路段巡視、清淤，避免再度發生意外。

(中國時報)