9票之差 吳佩芸有信心逆轉勝

2019年02月13日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市第7選區（南屯區）市議員選舉，時代力量吳佩芸以9票之差輸給民進黨何文海，提出當選無效之訴聲請驗票，台中地方法院12日起一連3天展開驗票。吳佩芸表示，希望讓選票還原真相，相關瑕疵能得到交代，她有信心可以逆轉勝。

南屯區市議員選舉，吳佩芸以9票輸給民進黨競選連任的何文海，成為落選頭，對何文海提出當選無效之訴，並聲請驗票。台中地院動員10組驗票人員，包括法官、律師、書記官及選務人員，針對101個投開票所總票數有8萬5360票、有效票8萬3126票、無效票為2234票進行驗票。

吳佩芸在開驗前表示，感謝司法讓她有機會可以還原真相，希望相關瑕疵能得到交代。驗票預納費40萬元是透過民眾募款而來，南屯區民眾希望有年輕的女力帶來更好的改變、服務，希望驗票公正順利進行，她有信心可以逆轉勝。

(中國時報)