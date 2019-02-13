工研院攜手台大雲醫 合作老人照護
工研院與台大醫院雲林分院12日簽署合作備忘錄，台大雲醫將導入工研院與國產研發的醫療復健與智慧照護等醫療科技，成為全國第一個產學研醫合作的示範場域，院長黃瑞仁表示，醫院有長期照護實務需求，工研院需要驗證研發能量的場域，盼雙方合作帶給國家新的老人照護方向。
為降低照護銀髮族與病患負擔，工研院與台大醫院雲林分院成立「數位醫療健康照護平台」，工研院以台大雲林分院為中心場域，協助建置網絡平台，12日工研院生醫與醫材研究所長林啟萬與黃瑞仁簽署合作備忘錄。
台大醫院雲林分院指出，未來將導入工研院研發的「貼片式呼吸中止偵測器」、「貼片式超音波心血管參數感測裝置」、「智能化手持超音波影像系統」等國產技術，建構院內的科技醫療防護網。
黃瑞仁表示，工研院以台大雲醫為合作夥伴是很大的肯定，台大雲醫在長照2.0計畫、社區居家照護都已有基礎，引進資訊、通訊科技的平台在雲林非常需要。
他表示，雲林縣老年人口多，服務人力不足，如何運用科技以減少人力並增進照護品質是一直在思考的問題，台大醫院雲林分院利用現有的平台驗證工研院的研發成品，結合醫療端與工程端是一個非常好的開始，這是一個責任也是挑戰，一定全力以赴，希望帶給國家新的老人照護方向。
(中國時報)
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