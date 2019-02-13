又是山泉水 阿嬤鼻子拉出水蛭

2019年02月13日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東1位阿嬤近2個月來鼻子一直不舒服，還不時出現流鼻血情況，日前由余文儀耳鼻喉醫師從鼻孔拉出1條約6公分長的水蛭，阿嬤嚇一大跳，懷疑是家裡的山泉水作祟；余文儀表示，近1、20年來抓出的水蛭已超過百隻，「台東真的是水蛭的故鄉」。

「真的很恐怖」，68歲的詹姓阿嬤，最近鼻子一直不舒服，睡覺時鼻子乾乾的，癢個不停，還不時會流鼻血，前天到枇杷園工作時，右鼻孔突然跑出1隻大水蛭，才趕緊就醫，醫生花了約7分鐘拉出一條長約6公分，有小姆指粗的水蛭，自己都嚇了一大跳。

卑南鄉初鹿山邊的詹阿嬤說，50多年來一直都是飲用山泉水，包括自家和附近鄰里，也都沒發生過這種事，回想可能是兩個多月前，山泉水管線被塞住，整理時可能有洗手，再擦拭鼻子，才會讓水蛭幼蟲鑽進鼻子裡。

余文儀說，台東民眾喝飲未煮沸的山泉水，水蛭幼蟲進入鼻後腔副鼻竇入口處，吸盤吸附住，血液豐富，吸血營養充足，成長迅速，造成鼻塞和經常流血，相當痛苦，水蛭潛入人體鼻腔內，在台東並不少見，近20年來診所已經抓出超過百隻2公分到9公分不等的水蛭，「台東，真的是血蛭的故鄉」。

(中國時報)