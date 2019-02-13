峨眉十二寮小火車 開放順延

2019年02月13日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

峨眉鄉公所在十二寮地區興建小火車軌道，引發不少遊客、在地人關注，不過因安全問題，開放使用時間延期，鄉長王增忠表示，已請廠商針對路線調整，以安全為重，至於開放時間則另外再議。

王增忠表示，該地區小火車軌道長約400公尺，不過因為先前試車時，有發生過一些意外狀況，因此會再請廠商近日修改、調整，確定無安全疑慮時再開放，以免打壞興致。

對於小火車軌道，也有部分居民認為，軌道占用道路範圍，使得步行、單車旅客恐在陰雨天中容易造成打滑，同樣有安全上的問題。王增忠也有提及，軌道初期有土地問題，不過仍期待所有問題都解決後，可望成為十二寮地區的觀光亮點，「安全絕對是首要」。

(中國時報)