盜扁柏6人被逮 併科罰金創天價

2019年02月13日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

周男等人涉嫌勾結1名越南移工，進入大甲溪事業處地6林班地，盜伐貴重的台灣扁柏角材，前後共盜採扁柏4.8276 立方公尺，山價432萬餘元，經警查獲，台中地院依違反《森林法》判周等6人徒刑3年6月至1年8月不等，共併科罰金1億5313萬元，罰金如易服勞役，各以1年折算。

判決書指出，33歲周男夥同26歲賴男、34歲洪男、30歲劉男、36歲賴男及42歲黃男，勾結1名越南籍移工結夥盜木。

105年12月間，越南移工前往大甲溪事業處地6林班地內，以鏈鋸、鐵鋤等工具，盜伐貴重木台灣扁柏角材共2.9876立方公尺，總重2噸，山價268萬多元，周指示賴等人租用自小客車前往林班地運載贓木，對外銷贓得款50萬元朋分。

周男等人在105年12月14日再前往林班地，盜伐台灣扁柏角材17塊，材積共1.84立方公尺，重量共1.478噸，山價為165萬元。他通知周等人運載下山，警方掌握情資設置攔截點盤查，周男將車輛棄置路旁後逃匿，警方循線查獲。

依《森林法》規定，森林主產物為貴重木者，併科贓額加重為10倍以上、20倍以下罰金，贓款的計算以原木「山價」為準，「山價」為林木總市價扣除生產費。

(中國時報)