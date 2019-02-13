消防員巧手 廢玻璃瓶變藝術

2019年02月13日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

擔任消防員近30年的安定消防分隊隊員吳明哲閒暇之餘，收集廢棄玻璃瓶，利用撿連拼貼做成卡通玩偶、船艦等造型的作品，他的住家就像一座小型公共藝術美術館，堪稱「化腐朽為神奇」。

吳明哲妻子在安定區一家幼兒園擔任園長，因此平日吳明哲便會協助妻子將孩童喝完的羊奶瓶收集回收。某日吳明哲突發奇想，這些玻璃瓶是否有其他用途？

吳明哲開始將原要回收的玻璃瓶清洗乾淨，利用黏劑將玻璃瓶拼貼組合還上漆，原本平凡的玻璃瓶，重新以不同面貌問世。

來到吳明哲家中，可見到用玻璃瓶拼貼黏成的哆啦A夢、無敵鐵金剛以及海綿寶寶、派大星等卡通人物。吳明哲說，任一個玻璃模型製作過程長達2、3個月，近年他採取分段拼裝做法，玻璃模型頭和身軀、手腳可自由拆卸搬運，也方便出借給人展示。

吳明哲曾打造一艘迷你王船，現在放在安定區的古寶無患子故事館公開展出。去年底吳明哲打造一具2尺高的「柯博文」鐵金剛玻璃模型，今年出借給安定區公所，放在交流道旁公開展示。

(中國時報)