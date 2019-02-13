解決停車亂象 澎縣設租車專區
澎湖縣政府大刀闊斧整頓交通，鄉親們怨聲載道，如今再將矛頭射向租車業者，直指違法占用機車停車格，反彈聲浪一觸即發，縣府新設租車專區被批是「乞丐趕廟公」。
澎湖市區道路狹窄交通亂，縣長賴峰下決心解決沉痾已久的交通窘境，頒布「交通3支箭」大幅刪除路邊停車格、警察大舉取締違規停車開單開罰，最後導致民眾停車一位難求，輿論罵翻天。
汽車問題沒解決，縣府又將戰火延燒至機車停車問題；縣府指陳機車出租業者長期佔用市區機車停車格、人行道，嚴重影響旅客及行人權益，無疑就是路霸的惡源。
縣府突發奇想相中馬公港郵輪碼頭廣場空地設立租車專區，屆時可提供上千輛機車停放，同時以使用者付費實施收費機制。
縣府指出，待租車專區完工後，將立即調整商圈機車停車格配置，重新檢討區位，避免租車行就近占用機車格；縣府近日也將邀集全縣56家租車業者開會，商討說明專區規劃及收費基準。
澎湖租車業者醞釀大反彈，痛批縣府未事先溝通貿然行事，強行驅趕集中管理，尤其強調交通部函釋機車停放公有停車格未有營利行為並不違法，縣府霸道作法顢頇無理。
警察局表示，3月1日起租車行占用市區機車停車格，將依道路管理處罰條例56條第1項第7款或依自治條例嚴格執法，必要時不排除警員專人站崗取締，若發現租賃業者占用屬實，一定依法開罰遏止歪風。
(中國時報)
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