影》三星高接梨寒害 林姿妙會勘

2019年02月13日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導、影音／ 楊馨 ／宜蘭報導、影音／

1月低溫梨穗受損 「寒害」上億產值高接梨

宜蘭縣因1月受到低溫影響，使得梨穗受損嚴重，12日宜蘭縣長林姿妙前往三星鄉的田區關心農民，她感謝中央協助開設災害救助查報，果農除了可向公所申請現金救助外，縣府將研議相關資材補助，盼能減少果農的損失。

宜蘭縣政府表示， 高接梨是宜蘭重要的特色水果，全縣種植面積約63公頃，年產值約1億至1.5億元，三星鄉是主要產區，占全縣種植面積68％，今年1月底宜蘭縣因受強烈大陸冷氣團影響，造成高接梨穗損害嚴重。

低溫造成停滯生長

三星鄉公所表示，三星上將梨每年12月下旬開始嫁接，梨農在春節過後抽除套袋後，發現梨穗約有7、8成只抽葉芽不開花，受損極為嚴重。鄉長李志鏞已於日前先了解災損，並通報縣府前來勘查、爭取中央補助。

縣府農業處前天已會同花蓮區農業改良場蘭陽分場、農糧署東區分署組成勘災小組進行現地勘查作業，經判定結果確為低溫造成花苞未萌發，只抽葉芽而無花芽，花朵開花異常，果實停滯生長等情形。

每公頃最高獲12萬

縣府表示，平均受損率約達5成，尤以黃金梨為甚，約達70至80％，對果農造成嚴重損失，現金救助額度與已投保高接梨穗寒害保險，每公頃最高可達12萬元，果農在災害救助公告後可至耕地所在的公所申請。

林姿妙表示，三星鄉的上將梨是宜蘭的特色水果之一，因為寒害的影響，使得高接梨幾乎全軍覆沒，到現場會勘、了解的目的，就是希望能減輕梨農的負擔，縣府也將啟動災害補助，中央政府、縣府、公所、農會應共同努力，減少果農的損失。

(中國時報)