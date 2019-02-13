立委席次 李乾龍喊坐8望10

2019年02月13日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨不僅2020總統黨內初選火熱，立委初選更有多人表態，新北市黨部主委李乾龍12日出席黨部新春團拜喊出新北市立委「至少坐8望10」的口號，最少奪回8席，不只總統要贏、立委也要贏，重新拿回藍營的版圖。

李乾龍分析，第一選區淡水現任立委綠營呂孫綾無作為，目前國民黨表態有資深立委吳育昇與國民黨發言人洪孟楷，不管是誰出來，都有機會獲勝；第二選區五股蘆洲對手綠營林淑芬實力堅強，也是新北最艱困選區，目前人選待定。

第二、三選區 都是硬仗

第三選區三重國民黨在此也是艱困選區，鄭世維、余天目前戰得難分難解，若鄭世維順利通過3月補選，綠營在2020年可能改派市議員李余典出馬，都是硬仗。

第四選區新莊，目前包括蔡家福、許炳崑、不分區立委李鴻鈞都有意出馬，無論是誰對上現任綠營的吳秉叡，相信都有勝選機會；第五選區樹林、鶯歌地區預計由前立委黃志雄出馬，不過現任綠營蘇巧慧實力堅強，需要更努力。

中和區金瑞龍 基層力拱

另外，第六選區板橋西區傳出林國春有意再戰綠營張宏陸；第七選區板橋東區，地方積極勸進周錫瑋參選，另傳出新北果菜公司總經理江惠貞有意回歸再戰綠營的羅致政。

第八選區中和選區，基層力拱形象清新，基層出身，這次又獲得議員全國最高票的金瑞龍；第九選區永和除了現任立委林德福外，國民黨青年黨員李旨揚也表態爭取初選。

李乾龍說，第十選區土城、三峽除前立委盧嘉辰有意再戰，也有基層認為盧的子弟兵新北市議員林金結當選機率更高；第十一選區大新店普遍認為羅明才連任機會高。

第十二選區汐止東北角等地，目前有律師簡榮宗表態參選，李乾龍分析，目前綠營表態者有沈發惠，加上時代力量黃國昌或其子弟兵會瓜分綠營選票，此區也很有可能光復。

(中國時報)