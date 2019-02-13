免試入學模擬分發 錄取率88.2％
桃連區107學年度高中免試入學試模擬測驗志願選填試探模擬分發結果，即日起公布在免試入學網站（https://tyc.entry.edu.tw/），學生可以在3月25日前至網站查詢結果，教育局表示，這次2萬1783名學生報名參加，共1萬9210人獲錄取，總錄取率為88.2％，其中第1志願序獲錄取者計有9661人、占50.29％，前3志願序獲錄取者則達1萬7744人、占92.37％。
甄選入學 名額6737
教育局表示，試模擬分發結果僅供學生家長參考，未來實際運作狀況在6月份免試入學正式登場前，至於3月份開始辦理專業群科及體育班、美術班、音樂班等特色招生甄選入學，與有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發先行辦理，屆時在免試入學正式選填前，將有6737名入學名額。
至於未錄取人數有2573人中，教育局表示，這次試模擬分發所提供的名額未包含直升入學、特色招生、技優甄審及實用技能學程等其他管道，原就比本次報名人數少3127名，且所提供的一般生名額亦未全數招生額滿，尚餘332個名額。
30個志願 填滿填好
教育局分析此類學生未獲錄取的主因，在於一般學生平均選填志願數為17個，而未錄取學生所選填的志願平均數僅有15.4個，表示選填志願數太少確實會影響分發結果。
教育局將會請學校加強輔導，讓學生儘可能在免試入學正式選填時，將可選填的30個志願數儘量填滿，以保障其就學權益，同時建議學生家長宜善用每3個志願序同分，且職業類科跨校同群視同一志願序計分的設計，輔導孩子透過志願選填策略調整，規畫最有利的適性升學準備。
(中國時報)
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