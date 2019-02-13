免試入學模擬分發 錄取率88.2％

桃連區107學年度高級中等學校免試入學試模擬測驗志願選填試探模擬分發結果即日起公布在免試入學網站（https://tyc.entry.edu.tw/）。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃連區107學年度高中免試入學試模擬測驗志願選填試探模擬分發結果，即日起公布在免試入學網站（https://tyc.entry.edu.tw/），學生可以在3月25日前至網站查詢結果，教育局表示，這次2萬1783名學生報名參加，共1萬9210人獲錄取，總錄取率為88.2％，其中第1志願序獲錄取者計有9661人、占50.29％，前3志願序獲錄取者則達1萬7744人、占92.37％。

甄選入學 名額6737

教育局表示，試模擬分發結果僅供學生家長參考，未來實際運作狀況在6月份免試入學正式登場前，至於3月份開始辦理專業群科及體育班、美術班、音樂班等特色招生甄選入學，與有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發先行辦理，屆時在免試入學正式選填前，將有6737名入學名額。

至於未錄取人數有2573人中，教育局表示，這次試模擬分發所提供的名額未包含直升入學、特色招生、技優甄審及實用技能學程等其他管道，原就比本次報名人數少3127名，且所提供的一般生名額亦未全數招生額滿，尚餘332個名額。

30個志願 填滿填好

教育局分析此類學生未獲錄取的主因，在於一般學生平均選填志願數為17個，而未錄取學生所選填的志願平均數僅有15.4個，表示選填志願數太少確實會影響分發結果。

教育局將會請學校加強輔導，讓學生儘可能在免試入學正式選填時，將可選填的30個志願數儘量填滿，以保障其就學權益，同時建議學生家長宜善用每3個志願序同分，且職業類科跨校同群視同一志願序計分的設計，輔導孩子透過志願選填策略調整，規畫最有利的適性升學準備。

(中國時報)

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