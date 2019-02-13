盧秀燕堅持 中火4號機組除役
台中火力發電廠老舊4號機除役，行不行？經濟部長沈榮津12日首度針對中火4號機組除役，與台中市長盧秀燕開會研商。台電承認中火有1部以上的停機運轉空間，與市府要求中火4號機組除役的訴求不違背。但會議並無具體結論，盧堅持4號機組除役，杜絕火力全開，絕不讓步。
與1部停機並不違背
沈榮津至台中與談後表示，聽取台中市政府與相關單位的考量，希望用同理心來看待台中市捍衛空品的決心，後續還會繼續溝通。
台電董事長楊偉甫表示，台中發電廠空汙改善，建議採取「靈活調度運轉」方式，不除役特定機組，兼顧友善環境及供電穩定，台中電廠原則降低為9部機運轉，在空汙季即第1、4季，維持最多8部機組運轉為原則。
盧秀燕說，談判雙方已有初步共識，市府要求除役4號機組，與台電承認可以常態性1部以上停機運轉的方向並不違背，機組除役的合理性沒有問題，台電和經濟部主張不除役，一樣可以停役1部以上，但停那1部由台電輪流調度，這樣根本沒有除役，擔心還是會出現火力全開的情況。
台電將在9月投入20億元更新空汙設備，市府認為，既然可減量就不要更新，而是應比照核電機組要除役，而不是停役（見右圖，盧金足攝）。盧強調，市府盤點台電其他電廠新機組上線，請台電減量1部機組不為過。
比照核電 不要更新
盧秀燕說，台中空汙整治「先公後私、先大後小」的第一步，市府目標是除役1到4號機，只是很客氣地讓台電兼顧電力調度問題，先要求除役4號機，要求老舊的燃煤機組除役，才能真正遏止燃煤量增加，後續將看中央有沒有誠意。
(中國時報)
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