百里侯連線 黃偉哲擬訪台中

2019年02月13日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

百里侯施政拚連線！春節假期甫結束，新北市長侯友宜12日拜訪桃園市長鄭文燦，月底還有侯柯會登場；面對北台灣首長互動頻繁，台南市長黃偉哲說，首長交流是好事，但象徵意義大於實質意義，他也希望能跟北台、中台甚至南台的城市首長交流，時間許可前提下，計畫於花博結束前，率市府團隊參訪台中。

面對百里侯展開市政大連線，黃偉哲表示，首長市政交流當然會做，他舉例，世界各國100多位市長將於3月智慧城市展來台灣，也有可能造訪台南，國際城市交流都在做了，更何況台灣自己的縣市首長交流。

團隊互動 意義較大

「城市交流只會更進一步，不會停滯。」黃偉哲表示，選戰期間曾拜訪鄭文燦，對於桃園市政的進步跟建設留下深刻印象，當然也希望跟北台、中台甚至南台的城市首長多做交流。但他也不諱言，首長交流象徵意義比較大，市府官員、市府團隊交流實質意義較大。

黃偉哲說，後續安排市政交流將多著墨市府同仁市政經驗的交流，而不只是首長互訪，因首長互訪，第一是時間短，第二是看的層面可能不夠深入，希望能在既兼顧象徵意義也兼顧實質意義的前提下，進行市府團隊全面互動跟交流。

取經花博 行銷台南

目前雖然無具體與其他縣市交流的計畫，但他提到，之前參加行政院會時，台中市長盧秀燕提到希望台南也能夠去參訪花博，由於花博4月就要結束了，他也會在時間許可下，安排市府團隊參觀台中花博，汲取各層面的經驗。

(中國時報)