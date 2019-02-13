蔡家古厝遇襲 里港文化浩劫
有百年歷史的屏東里港蔡家三合院古厝被列為暫定古蹟，去年12月31日凌晨3點突遭怪手強拆除東西廂房，縣府緊急介入代管並圍籬保護。里港文史工作者吳庚元說，蔡家古厝出自名家之手，在里港眾古厝中數一數二精緻，被拆可謂里港的文化浩劫。
百年三合院 暫定古蹟
蔡家古厝建於1903年，費時3年完工，經幾代綿延，持有人眾多、產權複雜，其中部分產權被陳姓女子購得，蔡家後代希望能保存古厝，想透過協商取得共識，沒想到列為暫定古蹟後，5名工人供稱受陳女之僱用，趁半夜拆除東西廂房。
委任律師吳漢成說，蔡家古厝部分產權7、8年前遭拍賣，卻因屏東地院疏失，讓有優先購買權的蔡家後代未買到產權，後得標者馬上轉賣陳女，陳女又陸續買下部分產權。目前共同持分者有20、30人，陳女占最多逾40％所有權。
附近民眾表示，蔡家古厝位於里港精華區，早就是土地掮客的目標，很可惜這麼漂亮的建築被毀了大半。蔡家後代也在臉書成立「搶救里港蔡家三合院」群組，希望台灣民眾更重視傳統古厝保留，正視保護古厝的議題。
位於精華區 上乘之作
吳庚元說，蔡家古宅是蔡家來台第4世祖蔡糞所建造，外貌簡樸，屋內雕樑畫棟，是傳統建築上乘之作，每個書卷窗上都有彩繪歷史故事，如大舜耕田、姜太公釣魚等，由清末民初彩繪名家陳玉峰所繪，作品栩栩如生，在里港古厝中可謂第一。
他說，全國各大學的建築系學生，常在老師帶領下來參觀蔡家古厝，甚至連林會承教授著作的《台灣傳統建築手冊》，都以蔡家古厝為封面，如今竟被突拆東西廂房，可謂里港的文化浩劫。
(中國時報)
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