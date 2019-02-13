花蓮拚交通建設 國發會允協助

2019年02月13日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「交通部應將鐵路高架化納入雙軌電氣化，整合推動！」、「為爭取國際航線，應補助花蓮航空站地勤費。」花蓮縣長徐榛蔚等人12日上午向國發會主委陳美伶反映，改善交通的急迫性，獲得善意回應。

徐榛蔚昨天上午率副縣長蔡運煌、祕書長顏新章及各局處首長與「花蓮的女兒」陳美伶相見歡。徐榛蔚反映，環島交通快速路網應早日建置完成，從今年春節蘇花公路塞車回堵到蘇澳的惡況看來，改善蘇花改瓶頸路段、刻不容緩。另，花蓮火車站新站一期工程完工啟用後，亂象頻仍，今年8、9月新站將全面完工，未來問題會更多，縣府願協助交通部解決後端疏運事宜，闢建站前地下停車場，就是很急迫的事。

另，政府正進行花東鐵路雙軌電氣化細部規畫，應趁此考量納入鐵路立體高架化，以改善民生防洪、淹水，維護交通安全，促進花蓮整體都市發展。

觀光處長唐玉書也提及，為提高飛航花蓮的誘因，應補助航空業者在花蓮航空站的地勤費，也應補助縣府配合中央南向政策，前往各國辦理推介會。

陳美伶答覆，火車站地下停車場可透過前瞻計畫解決，她會設法協助；鐵路高架化一事，必須找鐵道局協調；包機業務地勤費等事宜，與經濟部、觀光局有關，國發會都會居中連繫，設法圓滿達標。她也不忘請託徐榛蔚重視地方創生，每鄉鎮都找出特色產業，為地方留住人才，國發會願意與企業界投資花蓮。

(中國時報)