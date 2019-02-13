為一包薯條 國、高中生火併

2019年02月13日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

一包薯條釀殺機！李姓高一生不滿李姓國三學弟吃了他的薯條，約定於12日凌晨0時許在汐止談判，到場後因一言不合大打出手，雙方人馬分持西瓜刀、信號彈、道具槍攻擊，造成20歲蕭姓男子嚴重刀傷，所幸送醫後救回一命，警方帶回9人訊後依法送辦。

警方調查，李姓高一學生與李姓國三學生為某國中學長、學弟，李姓高一學生去年愚人節在汐止區某速食店巧遇李姓學弟，未料李姓學弟裝熟直接將桌上的薯條吃掉，雙方當場發生口角，不歡而散。

薯條事件在兩人的朋友圈中傳開，雙方12日凌晨0時許相約在汐止區原興路談判，李姓高中生找來同學及蕭姓男子共10人助陣，李姓國中生則是找來同學等4人到場。

雙方談判時，蕭男亮出道具槍引起對方不滿，李姓國中生等人遂拿出預藏的西瓜刀、信號彈一路追砍，造成蕭男背部約20公分刀傷，蕭男受傷後，和同夥逃至附近的彩券行裡躲藏，逞凶的李姓國中生等人見現場人多，這才遁入附近巷弄離去。

警方根據監視器畫面鎖定行凶的陳、張、王姓少年及教唆傷人的李姓國三學生，12日上午前往學校將4名少年帶回詢問，李姓國三學生等人起初不願吐實，一度辯稱是「路過！」經家長到場後才逐漸敞開心防，坦承是因一包薯條而引發糾紛。

警方訊後，依傷害、公共危險、少年事件處理法將雙方涉案9人依法究辦，並進一步釐清是否有其他同夥。警方指出，涉嫌行凶的青少年都沒有幫派背景，正深入追查信號彈、西瓜刀來源擴大偵辦中。

(中國時報)