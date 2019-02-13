廚餘發電 桃園最快2年後上路
防疫非洲豬瘟疫情，廚餘禁止直接養豬已於2月上路。桃園市環保局表示，目前廚餘養豬戶有配合蒸煮或者改用飼料、離牧。配套方面，餐廳已媒介環保業者收受廚餘，2年後BOT生質能中心還可處理135噸廚餘。
環保局指出，為了防止非洲豬瘟疫情感染，配合中央法令，廚餘不能直接餵豬，需要經由高溫蒸煮設備，以攝氏90度蒸煮1小時後，才能餵食。若養豬戶無法配合，則需要改成以飼料餵食或者離牧，也就是不養豬。
因為此政策，不少養豬戶改由飼料餵豬。環保局表示，桃園市每天收受廚餘，家戶占82噸，事業、餐廳、量販店則是占68噸。其中家戶廚餘交由與環保局合作的養豬戶處理，而他們原本就需要有蒸煮設備，因此不受影響。至於餐廳業者，已經媒合環保公司，將多餘廚餘焚燒。
環保局補充，2年後桃園BOT生質能中心啟用，厭氧消化處理設施每日可處理135噸廚餘，藉由此設施，可將廚餘轉換成沼氣，發電能量轉化可達到35％，效率相當好。環保局也說，針對非洲豬瘟疫情，也做好全面準備，若真有疫情發生，也會在半年內完成家戶廚餘設置快速發酵廠計畫，嚴防廚餘造成疫情擴散。
(中國時報)
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