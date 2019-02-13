水泥裝卸釀空汙 不排除撤照

2019年02月13日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中港區內碼頭水泥裝卸以傳統露天方式進行，導致逸散、引發重大汙染，雖台中港務公司預計6、7月改善機具，以減少粉塵，但台中市長盧秀燕12日說重話，整治空汙絕不手軟，市民無法容忍空汙，她也不能容忍，要求改善機具前也要處理出成效，將強力稽查與處罰，若仍未改善，將祭出撤照停工重懲。

對於台中港務公司長期縱容水泥裝卸業者製造粉塵空汙，盧秀燕強調，市府一定會採取強烈的稽查與處罰措施；台中港務公司稱今年6、7月將改善部分機具，減少粉塵，但在改善部分機具之前，還是有空汙。

「不能只准州官放火，不許百姓點燈！」盧秀燕說，台中港務公司是公家單位，要以身作則，不能製造空汙與粉塵，在其裝好機具前，市府會強力稽查及處分，「先公後私」，零容忍，絕不手軟。

她強調，台中市在空汙整治上不會有化外之地，若稽查處分後，台中港務公司仍未改善，不排除採取更強烈的手段要求停工。

台中市府祕書長黃崇典指出，環保局依法告發，去年已累計裁罰90萬元，但仍未具體改善，將展開聯合稽查，讓台中港區的汙染沒有空窗期。

環保局表示，台中港務分公司裝卸作業仍採傳統露天，已不符合時代潮流，台中港要做綠色港灣，稽查只是治標，治本還是在於要求碼頭裝卸設施改為先進的環保密閉倉儲。

(中國時報)