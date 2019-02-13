水泥裝卸釀空汙 不排除撤照
台中港區內碼頭水泥裝卸以傳統露天方式進行，導致逸散、引發重大汙染，雖台中港務公司預計6、7月改善機具，以減少粉塵，但台中市長盧秀燕12日說重話，整治空汙絕不手軟，市民無法容忍空汙，她也不能容忍，要求改善機具前也要處理出成效，將強力稽查與處罰，若仍未改善，將祭出撤照停工重懲。
對於台中港務公司長期縱容水泥裝卸業者製造粉塵空汙，盧秀燕強調，市府一定會採取強烈的稽查與處罰措施；台中港務公司稱今年6、7月將改善部分機具，減少粉塵，但在改善部分機具之前，還是有空汙。
「不能只准州官放火，不許百姓點燈！」盧秀燕說，台中港務公司是公家單位，要以身作則，不能製造空汙與粉塵，在其裝好機具前，市府會強力稽查及處分，「先公後私」，零容忍，絕不手軟。
她強調，台中市在空汙整治上不會有化外之地，若稽查處分後，台中港務公司仍未改善，不排除採取更強烈的手段要求停工。
台中市府祕書長黃崇典指出，環保局依法告發，去年已累計裁罰90萬元，但仍未具體改善，將展開聯合稽查，讓台中港區的汙染沒有空窗期。
環保局表示，台中港務分公司裝卸作業仍採傳統露天，已不符合時代潮流，台中港要做綠色港灣，稽查只是治標，治本還是在於要求碼頭裝卸設施改為先進的環保密閉倉儲。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。