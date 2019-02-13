楠西密枝嬉遊趣 悠遊百果林
楠西區密枝社區二日遊程，可體驗桃花心木步道。（劉秀芬攝）
農曆春節人擠人玩得不盡興？不妨趁周休二日，參加台南市政府農業局推薦的楠西密枝社區的「百果森山林 密枝嬉遊趣」二日遊，可品嘗水果餐、水庫魚虎料理，逛楠西江家古厝、遊曾文水庫，深入農村體驗慢活樂趣。
密枝社區位於楠西區東北方，東鄰南化、北接嘉義縣大埔鄉，社區民眾多以種植果樹為主，以楊桃、芒果、龍眼、梅子、棗子為大宗，原本人口流失、老化的農業社區，在社區發展協會總幹事江仲緯的帶動下，參加農村再生計畫，規畫出採果、生態導覽等服務。
楠西區密枝社區規畫的「百果森山林 密枝嬉遊趣」二日遊程，以盛產水果的密枝社區為主軸，結合鄰近景點如江家古厝、桃花心木林道、曾文水庫、曾文水庫山豬島、永興吊橋、玄空法寺及玉井果菜市場等，讓遊客體驗山村生活，大啖社區獨特的水果風味餐。
二日遊推薦的楠西果農之家水果餐以「里山生活體驗」與「在地旬味」為特色，是當地知名餐廳。歐都納山野度假村的「打虎英雄餐」魚虎料理，是曾文水庫的外來魚種，肉質緊實、香Q有嚼勁，多吃可幫曾文水庫除害。想了解更多台南農村活動資訊，可上FB搜尋「台南庄腳」、「農村小旅遊」。
(中國時報)
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