鷹揚豆起 閃耀台灣燈會
2019台灣燈會19日將在大鵬灣登場，屏縣府12日曝光農業海洋燈區3大主題燈飾，除有「屏東農好Hello Kitty特區」、12米高巨大農人和絕美光雕投影的帆船載體外，由300公斤產銷履歷證明的紅豆所打造的巨型老鷹紅豆燈組「鷹揚豆起」相當吸睛。
屏縣長潘孟安12日傍晚到位在大鵬灣飛機景觀台斜前方的農業海洋燈區進行主題燈飾啟動揭燈，他說，該區規畫3大主題區，其中「農業燈區」設有12米高巨大農人、以及300公斤產銷履歷證明的紅豆所打造的巨型老鷹紅豆燈組「鷹揚豆起」，此外還有童話感十足的豐收環繞列車。
他指出，燈區還有與三麗鷗公司授權設計的「屏東農好Hello Kitty特區」，超人氣Kitty繼去年屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田後再度來到屏東，也是首次參與台灣燈會，繽紛有趣的主燈及打卡點，彷彿帶領遊客進入Hello Kitty的夢幻世界，可愛魅力不容錯過。
至於海洋燈區則特別結合漁業遊憩產業，設計師運用「霍爾的移動城堡」為創作思維，以帆船為載體，夜間配合帆船周邊的燈光妝點，在絢麗的燈光與七彩流星燈管下，勾勒海面燈光律動的線條，透過水上燈飾、壯觀百漁牆，展現屏東海漁實力。
農業處表示，海洋燈區的燈飾以海洋為主軸，共設置活力海洋、躍動百魚、浮游精靈等燈組，充分展現屏東海洋遊憩的活力及海洋生物富饒的意象，利用帆船搭載絢麗的燈光配合聲光效果，將帶給參觀民眾震撼效果。
(中國時報)
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