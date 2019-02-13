228連假花東實名制列車 明起訂票

2019年02月13日 04:11 中國時報 許家寧 ／花連報導 ／花連報導

228和平紀念日4天連假將屆，台鐵東部幹線加開台北、花東往返列車，總計10列共4136座位，其中有6列次實名制普悠瑪號14日起開放花東縣民訂票，並發售每列120位無座票，讓外出打拚的遊子能夠順利返鄉。

東部鐵路輸運連假期間經常一位難求，台鐵因應4天連假返鄉、返工人潮，加開2班次北花區間快車、6班次台北、花東實名制普悠瑪列車以及2班次北花PP推拉式自強號列車預計可載運4132個座位、3140個站位，共計疏運約7000個人潮。

2月27日、28日及3月3日東部幹線6列返鄉實名制列車，於2月14日0時起開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，另花蓮縣政府加開2列台北、花蓮直達返鄉列車，縣府網站自18日中午12時至16時開放縣民訂票。

花蓮縣府指出，返鄉專車為PP自強號列車，車程約2個半小時，全票1張200元、半票100元，不售站票，凡具花蓮縣民資格或身分證字號U字開頭及其配偶、直系血親均可報名購票，每人限購4張，要注意的是，購票後禁止轉售，也不能退費。

網路訂票成功的民眾，20日上午起可選擇至台北車站或縣府民政處取票，21日下午2點起開放候補取票，往返2列車共計1020個車位，其中各保留6個身障座位，民眾可於22日下午 14 時至17時持證明至縣府民政處登記購票，額滿截止。

(中國時報)