平溪天燈節 搭大眾運輸更暢通

2019年02月13日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

平溪天燈節將在16日及19日元宵節登場，活動當天周遭將實施交通管制，搭乘大眾運輸交通工具才能一路暢通，主辦單位除推出「天燈回收計畫」，更邀請民眾參加「199平溪健行淨山趣」，希望推廣在地傳統文化之餘，也能一起愛護山林，為環境盡一份心力。

新北市觀旅局表示，16、19日兩天活動9時至24時實施全面汽、機車及腳踏車交通管制，當天接駁公車去程從木柵上車投幣50元；基隆及石碇、瑞芳區上車投幣30元；平溪區內上車投幣15元，回程搭乘接駁車下山則免收費，各路線接駁公車也開放電子票證刷卡。

19日元宵場也首度增加「雙溪－十分線」免費接駁車，當天12時至21時20分在雙溪火車站與十分基平橋頭提供往返接駁服務。

新北市環保局鼓勵民眾落實資源回收，天燈節活動期間持指定品項、數量的天燈紙或資收物至環保局活動攤位，都能兌換特別的精美小禮品，當地店家也響應設立「天燈回收小站特約商店」，即日起至年底，只要撿拾天燈紙至特約商店，即可折抵店內消費。

主辦單位也將在24日辦「199平溪健行淨山趣」，號召熱愛健行運動與環境保育的民眾共襄盛舉，路線規畫包含孝子山、觀音巖步道、冬瓜寮步道、五分山步道等8條各具特色的步道，每條路線皆安排專業導覽深入淺出地介紹平溪自然生態與步道特色，活動詳見新北市觀旅局官網。

(中國時報)