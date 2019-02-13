後龍攻炮城 大方送純金幣
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
參加民眾只要將炮竹準確擲入懸掛半空的小城堡，並引燃裡頭的煙火，最大獎可獲得價值超過6000元的金幣。（巫靜婷攝）
苗栗縣後龍鎮攻炮城是當地流傳許久的元宵節民俗盛事，推估有200多年歷史，2009年登錄為苗栗縣無形文化資產，鎮公所為傳揚元宵節文化，結合攻炮城活動，17日下午6點於慈雲宮廟前廣場舉辦元宵晚會，18、19日下午6點半熱烈展開攻炮城活動，並準備價值超過6000元純金金幣，供民眾試手氣、慶元宵。
慈雲宮攻炮城是後龍地區重要的元宵節慶活動，鎮長朱秋隆表示，為傳揚當地元宵節文化，17日將於慈雲宮舉辦元宵晚會，設置親子DIY體驗古早味童玩，及樂團、歌手輪番表演，18、19日2天下午5點起發放500份金豬寶寶小提燈，晚間7點「攻炮城」登場，參加民眾只要將炮竹準確擲入懸掛半空的小城堡，並引燃裡頭的煙火，最大獎可獲得價值超過6000元的金幣，民眾攻炮城慶元宵也可順道品嘗在地美食。
12日活動記者會上，縣長徐耀昌、朱秋隆、副議長李文斌等人搶先體驗攻炮城魅力，炮聲隆隆熱鬧無比，最後由福寧里長高國洞一擲成功引燃煙火，贏得金幣的他笑稱，第一次體驗沒想到就奪下頭彩，實在是好運旺旺來。
(中國時報)
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