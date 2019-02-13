吃在地食材 彰縣營養午餐升級

2019年02月13日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長王惠美12日中午到彰化市泰和國小與學童共進午餐，一起動手搓湯圓，提前歡慶元宵節，宣示彰化縣免費營養午餐將朝「在地食材、在地食用」，並結合青農逐步推動食農教育、讓農產品食材升級。

王惠美表示，縣府積極推廣「食農教育」，元宵節即將到來，她與小朋友們一起做元宵，讓孩子體驗自己動手做的樂趣，也從中了解農夫辛勞，珍惜食物、懂得惜福。

泰和國小中央廚房每日製作約4200人份餐點，同步供應民生和中山國小兩校，工程浩大；王惠美感謝營養師、廚師們的辛勞，及校長老師在行政作業上的用心。

王惠美說，因在家飲食習慣不同，不少家長跟她反映小孩吃不下學校營養午餐，縣府聘請專業營養師規畫菜單，將水果入菜、還有異國料理及節慶特色餐點，讓學童享有「安全、健康、營養、美味」的午餐。

王惠美強調，為落實每周1餐有機，已開始盤點縣內青農生產的有機或無毒蔬果，盼引進做為午餐食材，既保障青農產品銷路、且刺激產業進步，家長也可透過「校園食材登錄平台」，了解孩子每日在校午餐內容及食材來源。

(中國時報)