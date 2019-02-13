男勒斃女友 自殺未遂自首
45歲鍾姓私娼在台南市北區東豐路一處鐵皮屋居住跟營業，1年多前與從事塑膠射出操作員的54歲陳姓男友交往，兩人12日卻疑因金錢糾紛爆發口角，徒手掐死鍾女，陳男事後吞幾顆安眠藥、拿摺疊刀朝手腕、胸口畫傷數刀，企圖自殺未遂，煎熬4個多小時打110自首「我殺了人」，警方到場逮人，依殺人罪法辦。
台南市北區一處私娼寮昨天驚傳命案。經營私娼寮的鐘姓老闆娘與同居陳姓男友交往1年多，平常在一樓營業，二樓則是住處，男友偶爾會到她住處過夜。警方指出，鍾女前晚找陳男到家裡過夜，但昨早兩人卻因為瑣事爆發口角，陳男氣得掐住鍾女脖子，將其勒死。
警方根據鄰居說詞，上午11點還曾聽到鍾女住處傳來吵架等聲響，研判陳男應在這之後殺人。
警方初步調查，陳男供稱「失手」殺人，當時太生氣才會鑄下大錯，向警方表示並非有意殺人，自知錯殺女友，一度想不開，最後還是選擇自首認罪，警方訊後，將陳嫌依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。
全國各縣市自殺防治專線0800-788-995
(中國時報)
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