竹滬運動場獲230萬補助

2019年02月13日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

路竹區竹滬國小既有老舊校舍耐震力不佳，由市府挹注經費拆除重建，目前北棟校舍改建工程已近完工，但學校無運動場可供師生及社區民眾使用，使得整體教學環境大打折扣，經立委邱志偉爭取經費改善運動環境，日前已接獲體育署230萬經費補助。

鍾培音校長指出，學校若無法在校舍新建後提供運動場，體育相關課程教學無法有效進行，下課時學生亦無場所可供活動。

立委邱志偉在接獲校長鍾培音等人反應後，即邀請體育署及高市府教育局等單位現地會勘，並向體育署說明目前對於校舍完成後，缺少運動場域的迫切需求及重要性，體育署承諾協助辦理。

邱志偉表示，整個竹滬地區民眾包含竹滬里、新達里、頂寮里、正義社區等，總人口數約8000多人，皆有賴竹滬國小提供運動休閒場域，若無適當運動場地提供，社區民眾將無法有效發揮學校社區化活動場所之效益。

邱志偉說，許多學校因經費短缺，無法重建校園內的老舊設施，導致師生權益受影響，雖竹滬國小是鄰近濱海小校，也能提供師生完善運動環境，讓孩子可在優質校園成長。

(中國時報)