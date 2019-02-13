700個秒殺 魏嘉賢發福袋 不談選立委
挑戰民進黨花蓮立委蕭美琴連霸之路，國民黨內有王廷升、黃啟嘉及林有志3人表態爭取，被市民譽為「最帥市長」的魏嘉賢12日一早率團隊新春團拜，700個10元福袋瞬間被市民索取一空，不少婆婆媽媽直呼好帥！展現高人氣，被問及爭取立委提名，魏嘉賢笑說「還在直播耶」，不願鬆口。
「花蓮傳奇」田智宣3年前猝逝，今年40歲的魏嘉賢銜命從議員轉戰市長補選，成功奪回失土讓「藍天再現」，去年0206強震後不眠不休關注災區重建進度，獲市民不分藍綠肯定，這次拿下3萬8121票連任，得票數還超過縣長徐榛蔚在花市得票近5800票，躍升黨內新星。
蕭美琴4年前踏破「鐵票區」擊敗國民黨立委王廷升，超過53％得票率創下綠營在花蓮空前紀錄，目前除王廷升有意「王子復仇」，被視為黨主席吳敦義「子弟兵」的國民黨組發會副主委林有志、有醫界支持的政治素人醫師黃啟嘉也都在年前爭相表態，掛起看板、電話向民眾拜年。
外界評估，綠委蕭美琴在地經營最久、實力最強，黨內有聲音認為魏嘉賢有10年議員問政和3年市長行政歷練、民意基礎最強，藍軍若要贏回這一席，魏嘉賢勝算最大，同時也符合吳敦義宣示逐級培養青年人才接班，為百年老店注入活力。
魏嘉賢昨早向地方「土地公、土地婆」里長、市民代表拜年，感謝縣府與公所團隊努力迅速重建，讓觀光回溫，民代也紛譽其為「最強團隊」，魏嘉賢笑得合不攏嘴，一一在門口發放福袋，對拱選立委聲音，笑說「現階段做好自己工作」巧妙迴避。
(中國時報)
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