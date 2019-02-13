鄭世維街頭搶曝光 余天掃街救車禍婦

2019年02月13日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

民進黨三重立委參選人余天（左一）目擊婦人騎車自摔，與助理上前攙扶。（吳岳修翻攝）

三重立委選情逐步加溫，國民黨參選人鄭世維堅持每天清晨到車流最多的街頭增加曝光率，12日上午到重新橋頭向往來民眾拜票道早安，民進黨參選人余天上午赴幸福路市場掃街時，遇到民眾自摔車禍，余天報警後還在一旁指揮交通，贏得周遭民眾掌聲。

鄭世維12日清晨7時再赴重陽橋頭，頂著大太陽向民眾拜票，不少民眾特地走過去跟鄭世維握手寒暄並加油打氣。鄭世維強調，對民眾的支持鼓勵「非常窩心」，接下來還有一個月的時間，他必將全力以赴，讓民眾了解他為三重市民打拚的決定。

余天坦言，他對「韓流」很有顧忌，對於鄭世維找來目前最火紅的高雄市長韓國瑜助選「壓力不小」，但他這邊也有很多大咖，像是17日競選總部成立時，行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰及前院長游錫堃都會到場，選前一周園遊會將邀請時代力量立委林昶佐站台，蔡英文總統則可能是選前之夜的壓軸。

余天12日上午也是馬不停蹄掃街拜票，鎖定傳統市場攤商與買菜的民眾，強力鞏固婆媽票源，余天與助理一行人來到三和路附近幸福市場掃街時，意外目擊婦人騎車自摔後倒地不起，余天趕緊放下手邊拜票行程，與助理合力將婦人攙扶到路旁休息，同時報請警消送醫。余天表示，當選後會積極改善市場周邊交通，還給民眾順暢安全的交通環境。

(中國時報)