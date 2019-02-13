好采頭藝術祭 紙風車暖身
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣頭份市蘆竹湳社區舉辦「好采頭藝術祭」今年邁入第6年，以「林氏祖厝」為中心，重現該地歷史軌跡與居民的生活空間。12日請到紙風車劇團為活動暖身，現場孩童看得目不轉睛，笑鬧驚呼聲不斷。
蘆竹湳社區已有300年歷史，其中的「林氏祖厝」為瓷林創辦人林光清以「新瓦換舊瓦」募集其他老宅舊瓦片修繕，讓祖厝「修舊如舊」，並從日本購回千年台灣檜木當作老宅梁木，更規畫祖厝展廳、時光長廊稻埕外牆、龍眼樹廣場以及木藝工坊等4大空間，活化成為「林家祖厝藝文空間」保存聚落價值。
每到元宵節蘆竹湳社區皆舉辦盛大好采頭藝術祭活動，邀請居民、遊客提著自製蘿蔔燈，重拾傳統與記憶，今年元宵活動於16日登場，以「豬年」和「家」的主題，打造溫馨熱鬧裝置展覽和藝文空間，重現農家過節氛圍。
身兼活動推手的林光清表示，紙風車劇團演出的唐吉軻德正好呼應蘆竹湳追夢不妥協，致力妝點藝術村落的精神，歡迎大人小孩到此感受古早農村年味。
(中國時報)
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