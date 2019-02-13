埔里逐燈祭 周六提燈敲心鐘

2019年02月13日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投燈會埔里燈區將於16日達到高潮，在地青年規畫了「埔里森林逐燈祭」，結合森林管樂、希望森林市集、敲鐘祈福、夜間提燈，要將台灣地理中心碑妝點得熱鬧繽紛。主辦單位指出，地理中心碑曾是能高神社所在地，希望透過活動讓鎮民逐光而上，找回過往榮耀。

1906年日據時期在虎頭山頂海拔555公尺處設立1顆一等三角點，作為測量全台灣山脈的基準點，並於1925年建設能高社，民眾需登上411個台階通往神社，但國民政府來台後，神社幾乎拆光，部分石燈移至醒靈寺。

埔里鎮公所與暨大附中水精靈童軍團合作，以自然媒材編織打造山門，選擇在埔里高工作為集合場，要讓民眾帶著提燈，追尋山頂打的榮光，享受外地人沒有的奢華。活動承辦人陳巨凱表示，埔里高工操場過去是能高神社所在地，規畫於1927年，並於1940舉行安座祭，辦此活動是要呈現無論日據時代或現在，地理中心碑都是埔里人的獨有榮耀。

埔里森林逐燈祭包含創意紙提燈、森林面具、敲鐘、森林市集、希望之聲撼山林－大成國中管樂團及紙燈小徑等活動，16日下午5時30分起，歡迎鎮民、遊客們提起燈籠，走過光之小徑、蠋之小道，聽見森林管樂的聲響，在台灣之心敲下心鐘。

(中國時報)