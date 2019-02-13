蘇震清鍾佳濱對戰 拚綠初選

2019年02月13日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

距離2020大選不到1年，屏東縣立委減少1席，第1及第2選區的現任民進黨籍立委蘇震清和鍾佳濱將同室操戈，為爭取黨內初選出線，兩人都已開始掛起看板並勤走基層。國民黨方面高雄市社會局長葉壽山及內埔工業區主任徐慶煌，均表達參選意願。

選區調整後，鍾佳濱受影響最大，原選區一分為二，屏東市及麟洛鄉併入原蘇震清選區，萬丹鄉則併入原第3選區莊瑞雄的選區。因屏東市人口最多，鍾佳濱只能選擇和蘇震清對決，兩人從很早就開始布局，近日看板也都掛上重要路口。

兩人從過年前就開始跑行程，蘇震清除了勤走市場、宮廟，也會定時 「站街頭」向路人請安問好，常一早在助理和志工陪同下，在高屏大橋的屏東市建國路站街頭，向北上高雄的鄉親揮手致意或彎腰鞠躬。

鍾佳濱過年前就開始到新的選區拜訪、踩點，因為鍾的名字用台語唸很像「沖咖啡」，從上次選舉開始就以此為口號，不但在臉書推出「沖咖啡」頻道，也穿著咖啡師圍裙掃街，和選民喝咖啡，加深印象。

民進黨縣黨部主委許展維說，初選時間預測在5月底到6月初，應會採全民調方式進行。

(中國時報)