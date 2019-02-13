日館山市長來訪 江聰淵盼強化交流
宜蘭市長江聰淵12日接待來訪的日本千葉縣館山市市長金丸謙一等一行人，雙方除互贈紀念品，並期望能開啟往後雙方在觀光、農業等方面的交流，提升友好關係，甚至促成雙方合作契機。
館山市位於日本千葉縣房總半島最南端，是一個擁有四季繽紛，人口約近4萬7000人的小城市，一年四季氣候溫暖，從1月起就可看到嬰粟花、紫羅蘭、油菜花互相爭豔，是個令人心情愉悅的「花城」。此外，擁有長達34.3公里長的海岸線，一年四季魚產豐富，是一個頗負盛名的「海產之鄉」。由於地理上半島的特性，氣候溫暖，其所盛產的草莓、枇杷、無花果等，品質都很好。
此次館山市市長金丸謙一拜訪宜蘭市，主要是考量雙方城市都鄰近都會區，地理環境、產業頗為相近，希望藉由此次拜訪建立起往後兩地間之交流橋樑。雙方在會面過程中，各自交換兩地重點產業特色概況及休閒觀光經驗，宜蘭市長江聰淵則介紹宜蘭在地文化史蹟及歷史藝文、新興產業推廣發展等經驗，同時致贈宜蘭農特產蜜餞禮盒給來訪客人。
江聰淵表示，近年來宜蘭市與日本交流頻繁，在觀光、文化、歷史、教育各層面都有良好的往來，此次與日本千葉縣館山市之交流，期望在雙方產業、觀光能互蒙其利，促進雙邊城市交流成長，彼此連結互助，進一步有望促進雙方合作新契機。
(中國時報)
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