開心鳥 陶瓷公園迎春
以「腳踢轆轤」技巧馳名的陶藝家詹國祥，經過年餘的構思創作，從年初二起在鶯歌陶博館陶瓷公園的工作坊外，展出以手拉坯塑型燒製的55隻開心鳥。詹國祥說，這個圖形可以代表「66」大順，對戀人來說則是愛情可以長長「99」。
詹國祥從小跟著父親製陶，當初習得的許多製陶基本功夫，如今幾乎都已成為絕學，為了保存這項製陶技藝，目前詹國祥固定在陶博館中展演腳踢轆轤技法，也經常受邀前往國外交流。
詹國祥由於言談風趣頗受歡迎，他在展演腳踢轆轤技巧時，也常在拉坯後信手拈來製作開心鳥，由於造型逗趣、栩栩如生，他在陶博館裡的工作坊不但幾乎快成了「鳥窩」，甚至還曾經傳出鴿子「硬上」開心鳥的趣聞。
這些開心鳥兒不僅在陶博館陶瓷公園展示，前土耳其駐台代表艾瑞康參觀時，也對牠讚不絕口，詹國祥也送給艾瑞康6隻開心鳥，如今，這6隻開心鳥站在艾瑞康的別墅窗邊，眺望愛琴海的碧海藍天。
詹國祥表示，經過一年多的構思創作，他希望在新春帶給參觀民眾好運，特別拉坯慢慢製作了55隻大小不同、色彩互異的開心鳥，以「66」的圖案擺設在工作坊前的草地上，希望來到陶博館參觀的民眾都能「66」大順。
詹國祥說，情人節即將到來，他也希望換個角度觀賞，讓這些開心鳥化身為愛情鳥，讓所有前來參觀的情侶愛情都能長長「99」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。