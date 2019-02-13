開心鳥 陶瓷公園迎春

2019年02月13日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

以「腳踢轆轤」技巧馳名的陶藝家詹國祥，經過年餘的構思創作，從年初二起在鶯歌陶博館陶瓷公園的工作坊外，展出以手拉坯塑型燒製的55隻開心鳥。詹國祥說，這個圖形可以代表「66」大順，對戀人來說則是愛情可以長長「99」。

詹國祥從小跟著父親製陶，當初習得的許多製陶基本功夫，如今幾乎都已成為絕學，為了保存這項製陶技藝，目前詹國祥固定在陶博館中展演腳踢轆轤技法，也經常受邀前往國外交流。

詹國祥由於言談風趣頗受歡迎，他在展演腳踢轆轤技巧時，也常在拉坯後信手拈來製作開心鳥，由於造型逗趣、栩栩如生，他在陶博館裡的工作坊不但幾乎快成了「鳥窩」，甚至還曾經傳出鴿子「硬上」開心鳥的趣聞。

這些開心鳥兒不僅在陶博館陶瓷公園展示，前土耳其駐台代表艾瑞康參觀時，也對牠讚不絕口，詹國祥也送給艾瑞康6隻開心鳥，如今，這6隻開心鳥站在艾瑞康的別墅窗邊，眺望愛琴海的碧海藍天。

詹國祥表示，經過一年多的構思創作，他希望在新春帶給參觀民眾好運，特別拉坯慢慢製作了55隻大小不同、色彩互異的開心鳥，以「66」的圖案擺設在工作坊前的草地上，希望來到陶博館參觀的民眾都能「66」大順。

詹國祥說，情人節即將到來，他也希望換個角度觀賞，讓這些開心鳥化身為愛情鳥，讓所有前來參觀的情侶愛情都能長長「99」。

(中國時報)