幻象戰機掛彈員 轉戰消防生力軍

2019年02月13日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市消防局新加入27位生力軍，近日辦理為期兩周的密集訓練，其中有兩位新生過去都有難得的工作經驗，1位曾是幻象戰機掛彈員，另1位是曾隨輪船環遊世界1周的船員，兩人不約而同轉換跑道加入消防隊伍，維護城市安全。

消防局表示，市府近年積極投入1.2億經費，購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，消防人力實際員額也陸續增補73位，達到新竹市消防局成立後最高人數的297人，預計今年度將補足員額至306人。

此梯次報到的27名生力軍中，分發到朝山分隊的周彥豪，過去在新竹空軍基地服務，擁有飛機修護丙級證照，任職空軍第2修補大隊支援中隊「武掛分隊」，擔任上士發維士，負責幻象戰機的武器彈藥、飛彈、藥包等器材的裝掛及拆卸，服役期間順利完成多次天龍、漢光等演習任務。

隨著年紀漸長，周彥豪希望能夠為民眾盡更多心力，加上懷抱著對消防工作的熱忱與憧憬，2016年決定退伍轉換跑道進入消防工作。

明湖分隊隊員李瑞騰則是畢業於國立高雄海洋科技大學輪機工程系，退伍後加入海運公司開始跑船，展開環遊世界的跑船人生，在半年的跑船資歷中，順利達成環遊世界1周的成就。他也曾報考志願役士兵，服役過43砲兵指揮部本部連，參加過莫拉克颱風救災工作長達1個月，考驗臨場反應的諸多工作經驗，也都成為他受訓為消防員的重要養分。

(中國時報)