日月潭原鄉部落 亮麗迎賓
南投縣信義鄉濁水溪線的潭南、地利與雙龍等布農3部落，2011年底納入日月潭風景區範圍，日管處7年多經營輔導，人文景觀與旅遊動線明顯活絡起來！伊達邵管理站暨遊客中心主任陳逸全表示，今年推展主軸將擺在「部落尋味」，盼能引領遊客欣賞品味原民文化。
潭南、地利與雙龍3部落居民以布農族巒社群、卡社群和丹社群為主，擁有台灣高山原住民族的獨特文化風情。
天然景觀首推土虱灣及雙龍瀑布區。前者位在台16線省道末端延伸線「臨29」道路指標2.6K處，因宏偉獨特且視野良好，無需增添任何人工物就很吸睛；後者由縣府、日管處與信義鄉公所共同規畫，全台最長單跨距的雙龍夢幻景觀吊橋，預定4月完工。
日管處祕書涂振昇表示，上述3部落納入日月潭經營管理範圍後，日管處即積極策畫台灣觀光巴士，導入部落旅遊動線；另依據布農古老傳說，營造文化牆及地景藝術，以強化原鄉意象。
此外，還遴選輔導亮點商家，滿足遊客食、宿、體驗與視覺之美等需求。像是谷自勇的達瑪勞翁民宿、米萬吉的迪克斯布農工藝坊、司秀美的Sikaka布農小吃，及潭南「獵人之家」、雙龍「谷路瑪哈」休息站，都很優質。
(中國時報)
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