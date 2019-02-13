鄭東元競逐高市第二選區立委

2019年02月13日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

曾在自家餐廳外掛起「民進黨不倒，經濟不會好」布條的業者鄭東元、去年參選國民黨高雄市議員落選，12日他正式宣布參選2020年高雄市第二選區立委選舉，成為高雄市國民黨首位宣布參選立委人士，將挑戰民進黨現任立委邱志偉。

鄭東元在參選聲明中表示，2018年11月24日是一個令人感動的日子，韓國瑜市長未來帶領高雄市全力拚經濟，一定需要高雄地區立法委員的強力支援，東元誓言成為韓市長發展高雄市經濟的最堅強後盾。

鄭東元說，韓市長落實政見未來需要國民黨籍立委的大力加持，更需要立法院的修法配合，例如旗津成立免稅區，便涉及修改離島建設條例。

鄭東元強調，高雄市立委選舉的第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭），是國民黨的艱困選區，但高雄市民已經覺醒，他有信心可以打敗民進黨的邱志偉，進入立法院後，絕對會是國民黨最強悍的戰將。

邱志偉說，對鄭東元參選予以尊重，他依舊每天踏實做好服務選民的工作。

(中國時報)