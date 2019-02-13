三民國中綠屋頂 年減碳量近4萬公斤
為推動城市森林、綠色校園，新竹市政府2018年補助80萬元為三民國中打造生態綠屋頂示範點，建構減碳美觀又多樣化的環境教育場域，此次綠化面積348平方公尺，年減碳量將可達到3萬8000公斤。
環保局長江盛任表示，三民國中透過綠屋頂示範系統補助計畫，同時執行綠牆及綠屋頂，栽種植物能吸收二氧化碳、淨化空氣、減少光輻射、消除熱島效應，同時還能夠美化校園、提升綠化率，落實綠色校園環境教育。
綠牆部分連結建物1至4樓走廊的陽台花圃，栽種三星果藤及金銀花等藤蔓類植物，春季可綻放金黃色的三星果藤，夏季由具香草香味的金銀花接棒開花。綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，可讓學生就近觀賞水生動植物。
江盛任指出，三民國中長期推動環境永續工作，已建置食農教育田地、魚菜共生水池、環境生態水池、太陽能板等設施，此次再增設綠牆及綠屋頂。
市府截至目前共計補助75處機關、學校與社區執行低碳改造，包含建置綠屋頂、空地綠美化、雨水回收等，綠化面積共計2557平方公尺，減碳量每年約495公噸、節水量每年約546公噸，約1/2座十八尖山的年吸碳量。
(中國時報)
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