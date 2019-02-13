地方掃描－國道「肉泥」屍案 2肇逃駕駛送辦

2019年02月13日 04:11 中國時報 鐘武達 ）

彰化：韓姓男子11日清晨在國道1號因恐慌症發作自撞護欄，在路肩下車時遭多輛後車追撞輾成「肉泥」，國道3隊查出疑先撞到韓男的2輛轎車，車底殘留有人體碎屑，2名駕駛承認「不知壓過什麼東西」，強調曾停路肩打110報案才離開，警方依肇事逃逸等罪送辦。

(中國時報)