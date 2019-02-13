單戀女店員 畫像糾葛煩7年

2019年02月13日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

黃男10年前喜歡上一名郭姓超商女店員，繪製她的肖像素描贈送示好，不料，郭女當成垃圾丟掉，黃竟以郭偷竊畫為由，騷擾郭女及其家人，長達7年，直到3年前黃男在她工作場所外舉牌要求還畫，郭女怒告妨害名譽；但一、二審認定女店員有拿走畫，認定黃沒犯意，無罪確定。

判決指出，2016年10月黃男騎機車到高市五福路郭女上班的店家前騎樓，將寫有「郭XX請將你不告自取摸走的畫拿出來還！！」的字版懸掛在機車前方，郭女不滿黃男此舉讓人誤以為她涉竊盜，告黃男妨害名譽。

檢警深入查出，黃男2009年對郭女有好感，發生「肖像畫」糾紛後，7年間用傳簡訊、打電話、發送LINE訊息至郭女公司群組、在疑似郭女的臉書留言、前往疑似郭女住處及就讀學校攔人等方式來騷擾。

一審勘驗對話，認定郭女曾對店長表示把畫撕了，認定郭女有收到畫，但肖像畫是黃致贈或郭女自行拿走，兩人認知不同，判黃無罪。高雄高分院維持一審見解，判黃男無罪。

(中國時報)