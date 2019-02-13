地方掃描－男躺駕駛座吸廢氣輕生 排除他殺

2019年02月13日 04:11 中國時報 張妍溱 ）

台中：北屯區東山路一段某停車場，12日有民眾報案指出，1輛灰色自小客內有男子疑似輕生，將汽車排氣管連接塑膠管進車內；警方抵現場發現，35歲張男平躺在駕駛座上，明顯死亡，車內無留有遺書，警方連繫家屬到案說明，初步排除他殺。全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)