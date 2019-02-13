地方掃描－花博馬術疑虐待動物 觀旅局澄清

2019年02月13日 04:11 中國時報 陳淑娥 ）

台中：台中花博后里馬場園區提供馬術特技表演，吸引大批民眾觀看，但有遊客錄到馴馬師狂拉馬繩進行訓練，質疑虐待動物，且迷你馬的繫繩過短，無法轉身。台中市觀旅局12日澄清，揮皮鞭僅是指令輔助作用，絕無打馬，迷你馬的繫繩長度會進行檢討。

(中國時報)