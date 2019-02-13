2019年02月13日 04:10 中國時報 陳建仲

繼日前公開反對美國眾議院邀請蔡總統赴國會演講之後，美國布魯金斯學會東北亞政策研究中心主任卜睿哲，11日再對「喜樂島聯盟」總召集人郭倍宏及其同僚發表公開信，警告該聯盟擬發動「獨立公投、正名入聯」的提議肯定引發爭議，並且一旦觸發中國大陸《反分裂國家法》，無論台海戰爭如何開始，對台灣將是一場悲劇。卜氏一連串舉動反映出華府對蔡政府乃至獨派，近來不斷升高兩岸敵對、為2020年選舉而傾向重新操作扁時代兩岸衝撞路線的高度警戒與不滿，形同對泛綠不要踩踏美國紅線的公開示警。

卜睿哲身為和台灣藍綠營長期關係友好的資深亞太問題及美中台問題專家，長期堅定支持台灣和香港民主化，是華府智庫中少數未因大陸潛在巨大利益引誘而改變立場。卜睿哲和華府另一個智庫CSIS（國際與戰略研究中心）的資深研究員葛來儀，被認為是長期友台的中國問題專家，但他們日前卻都反對幾位共和黨友台參議員致函眾院議長裴洛西盼邀請蔡總統到國會演說。

卜睿哲給郭倍宏的公開信至少公開了美方的幾項訊息：一、操作獨立公投可能觸及中國大陸《反分裂國家法》第8條，可能導致中國用「非和平手段」來回應她得出來的台灣分裂的結論。

二、美國對台灣防衛至少是含蓄的承諾，如果美國軍人要為台灣的安全而冒生命危險，美國領導人希望確定，根據美國的利益，這種犧牲顯然是必要的。

三、如果台灣的行動帶來戰爭風險，並可能觸發美方干預，這些行動的台灣起草者會事先徵求美國領導人的意見。

四、美國對台灣地區和平與安全，以及台海兩岸都不應單方面試圖改變現狀的長期觀點，是美國的持久利益。陳水扁時期就台灣的法律和政治性質採取了主動行動，推動台獨公投，卻沒有事先與布希政府磋商，對美台關係造成巨大損害。

針對川普政府對台灣防務承諾的堅定性，卜睿哲表示懷疑，並提醒泛綠不要把美台的夥伴關係等同於給台灣的政治力量單方面採取行動改變現狀開綠燈，反對單方面改變現狀的原則仍是美國政策的核心內容。

卜氏認為眾院如果邀請蔡總統到國會演講，將激起美中關係大倒退，促使北京對台北軍事及外交施壓力度更大，使兩岸關係更加惡化，美台與兩岸關係更失衡，推動美台關係提升的第一原則就是「不要傷害台灣」，但蔡總統到國會演說卻破壞這個原則。

不僅「喜樂島聯盟」等獨派聯盟的台獨公投令人憂心，蔡政府近來的官方言行同樣嗆辣。外交部長吳釗燮先在外交部推特上指稱「會努力持續對抗國家層級的干預、滲透、假消息、武力威脅、國際攻擊、五毛黨、國台辦的瘋子們和非洲豬瘟」，我駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥隨後參加僑界新春團拜時也稱「共產黨是癌細胞」。但諷刺的是，蔡總統和陸委會卻呼籲對岸要坐下來談，顯見夾在2020年選舉壓力和獨派的步步近逼下，蔡政府已經亂了方寸。

現在，連卜睿哲都看不下去，民進黨被深綠綁架的情況，顯然比外界想像的更嚴重。（作者為資深媒體人）

(中國時報)